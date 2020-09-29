استدرج طفلا وحاول اغتصابه.. تفاصيل القبض على موظف بالتجمع

شهدت منطقة التجمع الأول واقعة مؤسفة عندما أقدم موظف على استدراج طفل عمرة 5 سنوات وحاول اغتصابة داخل سيارة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفادة تلقى بلاغا بتعرض طفل لاعتداء جنسي داخل سيارة والانتقال والفحص.وتبين أن موظف بشركة استدرج طفلا عمرة 5 سنوات وحاول اغتصابة وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.