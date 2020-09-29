استدرج طفلا وحاول اغتصابه.. تفاصيل القبض على موظف بالتجمع
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:22 م
هدير مصطفيطباعة
شهدت منطقة التجمع الأول واقعة مؤسفة عندما أقدم موظف على استدراج طفل عمرة 5 سنوات وحاول اغتصابة داخل سيارة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفادة تلقى بلاغا بتعرض طفل لاعتداء جنسي داخل سيارة والانتقال والفحص.
وتبين أن موظف بشركة استدرج طفلا عمرة 5 سنوات وحاول اغتصابة وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفادة تلقى بلاغا بتعرض طفل لاعتداء جنسي داخل سيارة والانتقال والفحص.
وتبين أن موظف بشركة استدرج طفلا عمرة 5 سنوات وحاول اغتصابة وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.