رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حرب الجوارى.. تفاصيل خناقة عزام التميمى وأيمن نور على «فيروز حليم»

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:25 م
عزام التميمي
عزام التميمي
طباعة
"سمسار الجماعة" أو "رأس الأفعي"، هكذا عرف "عزام التميمي" الذى يصف نفسه بأنه ناشط سياسي وأكاديمي وإعلامي، خاصًة أنه أحد قيادات التنظيم المتطرف، ورغم أنه أصبح كهلًا إلا أنه لا يكف عن بث سمومه وتحريضه ضد الدولة المصرية، ولا يهتم بالحديث عن قضية بلاده التى نشأ فيها "فلسطين"، ليرتمي فى أحضان التنظيم الإرهابي ويصبح عرابهم الأول من خلال دعمه وتمويله الجماعة من قطر وتركيا ولندن كى يستمر الهاربون من مصر فى تحريضهم ضد الشعب المصري.
ذلك الوجه المعروف عن عزام التميمي، إلا أن ما خفى كان أعظم، فحياته الخاصة مليئة بالعديد من العلاقات النسائية السرية، أبرزها علاقته بفيروز حليم، المذيعة في قناة الشرق، التي كشفت التسريبات عن زواجه منها بشكل غير معلن، وأن علاقتهما كانت جواز مرورها للعمل كمذيعة فى قناة الشرق، فضلا عن عملها بقناة الحوار التى يرأسها.
فيروز حليم صاحبة قصة شهيرة، بعد أن كانت بطلة المعركة التى دارت بين عزام التميمى وأيمن نور للظفر برضاها، وكانت البداية مع بزوغ نجم فيروز بسبب دورها فى جمع التبرعات ودعم الجماعة الإرهابية، وهو ما حاول أيمن نور استغلاله في الحصول على تمويل لصالح قناة الشرق الإخوانية، وهو ما تحقق بالفعل بعد أن تمكن من استقطابها إلى صفه.
مع تطور العلاقة، حول نور تعظيم استفادته منها واستغلالها فى زيادة التمويل الذى يحصل عليه من عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية عزام سلطان التميمي لصالح قناة الشرق الإخوانية.

اقتربت فيروز من أيمن نور، ومن المعروف عنه تعدد علاقاته النسائية، فأراد إقامة علاقة معها، وهو ما تمنعت عنه فيروز مشترطة أن يتزوجها أولًا، وهو الأمر الذى رفضه بشكل قاطع، دون أن يتزحزح عن رغبته فى النيل منها.
واصل أيمن نور ملاحقته لفيروز، وزاد من ضغوطه عليها لتخضع، إلا أنها وبعد أن فاض الكيل من تصرفاته لم تجد ملجأ إلا كبيره وكفيل التمويل عزام التميمى تستجير به من ضغوط نور المتصاعدة.
تعاطف عزام التميمى مع شكوى فيروز، وتصدى لأيمن نور، إلا أن الأخير لم يردتع واستغل الموقف فى الحصول على المزيد من الأموال من التميمى بتأسيس قناة "لا" الفضائية الإخوانية بهدف الاستمرار في التحريض ضد مصر، ظنا منه أن التميمى يراضيه من أجل البعد عن ملاحقة فيروز.
كان أيمن نور واهمًا، ونسى أنه يتعامل مع «الذئب الكبير». فعزام التميمى أعجب بفيروز من الوهلة الأولى، وكانت شكواها من نور هى المدخل الأنسب لينسج شباكه عليها، وبالفعل عرض عليها الزواج فقبلت، ولكن مقابل أن تعين مديرة لـ«قناة الشرق» التى يمتلكها نور، وأن تعمل كمذيعة فى قناة الحوار المملوكة للتميمى، وهو ما حدث حيث تزوجا عرفيًا دون الإعلان عن الزيجة خوفًا من زوجته الأولى التى تقيم في لندن، وعاشا معًا فى فندق جراند ويندهام بإسطنبول.

موضوعات متعلقة

المالية: تحويل 28 ألف بطاقة حكومية إلكترونية إلى «ميزة» في أكتوبر

السيسى ناعيًا أمير الكويت: الأمة العربية والإسلامية فقدت زعيمًا عظيمًا

«الصحة» تكشف عن حقيقة موجة كورونا الثانية في مصر.. وسبب يدعو للاطمئنان (خاص)

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة غير المنتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

الصور

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

«من منزلها».. «الدستور» تعيش رحلة «ميار شريف» إلى العالمية

image description

غرق شابين في شواطئ رأس البر بدمياط

image description

مؤتمر بجامعة أسيوط يناقش مقترح تخفيض المقبولين بكليات الهندسة

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط من صندوق «تحسين الأحوال»

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة غير المنتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

السيسي يصدر قرارات بتخصيص أراضي للإنتاج الحربي والتموين والمجتمعات العمرانية

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط بوابة الحكومة المصرية.. للتسجيل في تنسيق دبلوم تجارة 2020

دراسة: الأعراض الجانبية تظهر على 9 من بين كل 10 متعافين من كورونا

الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2020

مقتل صحفي بنيران مسلحين في هندوراس

أيام زمان

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

«تسديد ديون مصر وصورة الزعيم على الجنيه».. شائعات بهدف الشهرة

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
لأنهم يعلمون!
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
المزيد

الثقافة

تعليق الأنشطة الثقافية 3 أيام حدادًا على أمير الكويت

عصام زكريا يكتب: ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الثالثة)

أسعد سليم يقدم موجز لتاريخ الفلسفة في أحدث كتبه

وزيرة الثقافة تجتمع ورؤساء الهيئات المختصة بإصدار مطبوعات تنويرية