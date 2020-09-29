رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مالية الشيوخ» تستعرض أعمال تجهيزات مقر المجلس

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:41 م
مالية الشيوخ
مالية الشيوخ
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اليوم اجتماعا برئاسة السيد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بحضور السيد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والسيد المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب والمستشار محمود إسماعيل عثمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ وممثل عن وزارة المالية فضلًا عن السادة أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

واستعرضت اللجنة في مستهل أعمالها ما تم من أعمال التجهيزات النهائية بمقر مجلس الشيوخ وإجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر لشراء الأصول اللازمة لانعقاده، كما استعرضت مدى توافر وكفاية الاعتمادات المالية لمجلس الشيوخ.

واستعرضت أيضًا اللجنة سبل التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الشيوخ في شأن إدارة الخدمات المشتركة بين المجلسين وأوجه الاستفادة من هذه الخدمات.

وفي ختام الاجتماع وجه السيد المستشار وزير شئون المجالس النيابية، شكره وتقديره لأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاز المهام المنوطة باللجنة خلال الآجال المحددة لها.
مالية الشيوخ
مالية الشيوخ
مالية الشيوخ
«مالية الشيوخ» تستعرض أعمال تجهيزات مقر المجلس
مالية الشيوخ
مالية الشيوخ
مالية الشيوخ
«مالية الشيوخ» تستعرض أعمال تجهيزات مقر المجلس

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يصدر قانونًا بالإذن لوزير المالية فى ضمان «مصر للطيران» وتعديل أحكام صندوق مصر

«الصحة» تكشف عن حقيقة موجة كورونا الثانية في مصر.. وسبب يدعو للاطمئنان (خاص)

القاهرة تعلن عودة البناء لأصحاب تراخيص 4 أدوار

وهدان يكشف سبب انعقاد «النواب» وحقيقة تأجيل الانتخابات

الصور

image description

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية في إفريقيا

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يفتتحان وحدة تدريب وتوظيف

image description

«صنع تماثيل للسيسي وآدم».. «المصري» بـ«مدينة الفخار»: «أنحت أي شيء أراه» (فيديو)

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

السيسى يصدر قرارات بتخصيص أراضٍ للإنتاج الحربى والتموين والمجتمعات العمرانية

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة غير المنتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

«ترام الإسكندرية».. هنا بدأت أول وسيلة نقل جماعية في إفريقيا

فنان صيني يطالب ألمانيا ببذل مزيد من الجهود من أجل هونج كونج

تردد قنوات الكويت الرسمية لمتابعة مراسم تأبين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أب يغرق ابنه المعاق ذهنيًا فى البحر طمعًا فى أموال التأمين

أيام زمان

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

«تسديد ديون مصر وصورة الزعيم على الجنيه».. شائعات بهدف الشهرة

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

مقالات الرأي
منى رجب
متطلبات الرقمنة فى بلدنا
جلال حمام
نعم.. سنكون «أوبك» الغاز فى المنطقة
مؤمن المحمدي
بورسعيد
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. علامة مميزة فى تاريخ مصر
المزيد

الثقافة

الحسيني الثقافية ناعية أمير الكويت: كرس حياته لخدمة الأمة

«نقيب المنشدين» ناعيًا أمير الكويت الراحل: رجل التسامح والسلام

«التنمية الثقافية» يؤجل حفل «التنورة» حدادا على أمير الكويت

الميدان للنشر تشارك بـ9 أعمال جديدة في معرض الإسكندرية 2020