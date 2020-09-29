رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تسهيل الدعارة.. تفاصيل اتهامات قادة «الإرهابية» لـ«غادة نجيب» و«سامى كمال الدين» بالقوادة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:12 م
غادة نجيب
غادة نجيب
طباعة
حالة غير مسبوقة من الانهيار الأخلاقى وصلت إليها عناصر الجماعة الإرهابية الهاربين خارج مصر، وصل الأمر إلى تشكيل شبكة لتسيهل الدعارة، قادتها غادة نجيب التي تصف نفسها بالناشطة السياسية، وزوجة الإخواني الهارب هشام عبدالله.
ظهرت غادة نجيب في عدة فعاليات وكانت دائمة الهجوم على الدولة وقتها بالباطل، فهدفها الأساسي هو زيادة حدة الاحتقان بين الدولة والشعب وإشعال نيران الفتنة وتأجيجها، ليدخل هشام عبدالله زوجها على الخط بتحريض منها، ويظل يهتف ضد الدولة فى عدة فعاليات مختلفة، إلى أن جاء المعزول مرسى إلى سدة الحكم ووقتها كان هشام عبدالله ينتقده وبشدة ليعود ويعلن تأييده له بعد أن وسوست له زوجته.
هرب هشام عبدالله وزوجته إلى تركيا ليهاجم الدولة المصرية طمعًا فى كسب ود قيادات الجماعة الإرهابية، فتورط بفعل وسوسة زوجته له فى العديد من الجرائم الإرهابية ما دعا الإنتربول الدولى لأن يدرجه على قوائم الإرهاب "الكود 87" وهو ما وصفته غادة نجيب نفسها بأنه أعلى درجات الإرهاب الدولى وكأنها سعيدة بما وصل إليه زوجها من إجرام.
غادة نجيب لم تكتف بما اغترفته من أموال، بل حاولت كسب المزيد من خلال استقطاب قيادات الجماعة عبر تسهيل الدعارة والاحتفاظ بتسجيلات لهم فى أوضاع مخلة، وهو الأمر الذى فضحه تسريبات قيادات الجماعة الذين حكوا الوقائع التى كانت بطلتها، وهى وقائع صحيحة 100%، ولم ينفها أصحابها.
وكان أشهر الوقائع التى فضحت عمل غادة نجيب بالدعارة، هو ردها على سامى كمال الدين، القيادى بالجماعة الإرهابية، والذى قال عبر صفحتها على "فيسبوك" مهاجما غادة وزوجها هشام عبدالله "من يعيش على المال الحرام، ومستعد لبيع أى شىء مقابل المال، ويكتب باسم وهمى وصفحة وهمية عدة سنوات حتى لا يكتشف أحد اسمه الحقيقى الذى يمارس به القوادة، نتمنى زيارته للمصريين فى تركيا ليفتى بعلمه فى هذا ويفتينا فيمن يبتزنا إما أن ندفع له أو يشوه سمعتنا بالباطل؟!". لترد غادة بسيل من الشتائم.

موضوعات متعلقة

خدمة المواطن همنا الأول.. التصريحات الكاملة لمدبولى خلال زيارة كفر الشيخ

5 قتلى و5 مصابين بتصادم ميكروباص ونقل بدائرى «كارفور المعادى»

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

السيسي يصدر قرارات بتخصيص أراضي للإنتاج الحربي والتموين والمجتمعات العمرانية

الصور

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

«من منزلها».. «الدستور» تعيش رحلة «ميار شريف» إلى العالمية

image description

غرق شابين في شواطئ رأس البر بدمياط

image description

مؤتمر بجامعة أسيوط يناقش مقترح تخفيض المقبولين بكليات الهندسة

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط من صندوق «تحسين الأحوال»

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة غير المنتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

السيسي يصدر قرارات بتخصيص أراضي للإنتاج الحربي والتموين والمجتمعات العمرانية

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط بوابة الحكومة المصرية.. للتسجيل في تنسيق دبلوم تجارة 2020

دراسة: الأعراض الجانبية تظهر على 9 من بين كل 10 متعافين من كورونا

الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2020

مقتل صحفي بنيران مسلحين في هندوراس

أيام زمان

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

«تسديد ديون مصر وصورة الزعيم على الجنيه».. شائعات بهدف الشهرة

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
لأنهم يعلمون!
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
المزيد

الثقافة

تعليق الأنشطة الثقافية 3 أيام حدادًا على أمير الكويت

عصام زكريا يكتب: ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الثالثة)

أسعد سليم يقدم موجز لتاريخ الفلسفة في أحدث كتبه

وزيرة الثقافة تجتمع ورؤساء الهيئات المختصة بإصدار مطبوعات تنويرية