تسهيل الدعارة.. تفاصيل اتهامات قادة «الإرهابية» لـ«غادة نجيب» و«سامى كمال الدين» بالقوادة

حالة غير مسبوقة من الانهيار الأخلاقى وصلت إليها عناصر الجماعة الإرهابية الهاربين خارج مصر، وصل الأمر إلى تشكيل شبكة لتسيهل الدعارة، قادتها غادة نجيب التي تصف نفسها بالناشطة السياسية، وزوجة الإخواني الهارب هشام عبدالله.

ظهرت غادة نجيب في عدة فعاليات وكانت دائمة الهجوم على الدولة وقتها بالباطل، فهدفها الأساسي هو زيادة حدة الاحتقان بين الدولة والشعب وإشعال نيران الفتنة وتأجيجها، ليدخل هشام عبدالله زوجها على الخط بتحريض منها، ويظل يهتف ضد الدولة فى عدة فعاليات مختلفة، إلى أن جاء المعزول مرسى إلى سدة الحكم ووقتها كان هشام عبدالله ينتقده وبشدة ليعود ويعلن تأييده له بعد أن وسوست له زوجته.

هرب هشام عبدالله وزوجته إلى تركيا ليهاجم الدولة المصرية طمعًا فى كسب ود قيادات الجماعة الإرهابية، فتورط بفعل وسوسة زوجته له فى العديد من الجرائم الإرهابية ما دعا الإنتربول الدولى لأن يدرجه على قوائم الإرهاب "الكود 87" وهو ما وصفته غادة نجيب نفسها بأنه أعلى درجات الإرهاب الدولى وكأنها سعيدة بما وصل إليه زوجها من إجرام.

غادة نجيب لم تكتف بما اغترفته من أموال، بل حاولت كسب المزيد من خلال استقطاب قيادات الجماعة عبر تسهيل الدعارة والاحتفاظ بتسجيلات لهم فى أوضاع مخلة، وهو الأمر الذى فضحه تسريبات قيادات الجماعة الذين حكوا الوقائع التى كانت بطلتها، وهى وقائع صحيحة 100%، ولم ينفها أصحابها.

وكان أشهر الوقائع التى فضحت عمل غادة نجيب بالدعارة، هو ردها على سامى كمال الدين، القيادى بالجماعة الإرهابية، والذى قال عبر صفحتها على "فيسبوك" مهاجما غادة وزوجها هشام عبدالله "من يعيش على المال الحرام، ومستعد لبيع أى شىء مقابل المال، ويكتب باسم وهمى وصفحة وهمية عدة سنوات حتى لا يكتشف أحد اسمه الحقيقى الذى يمارس به القوادة، نتمنى زيارته للمصريين فى تركيا ليفتى بعلمه فى هذا ويفتينا فيمن يبتزنا إما أن ندفع له أو يشوه سمعتنا بالباطل؟!". لترد غادة بسيل من الشتائم.