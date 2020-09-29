زير نساء.. أزمة داخل منزل محمد ناصر بسبب «مغامراته الجنسية»

عندما ترى محمد ناصر، مذيع قناة «الشرق» الإرهابية، وقد اعتراه الحماس مرددا بصوته الجهورى شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية، تظن أنك أمام «جيفارا القرن 21»، إلا أن التدقيق فى تفاصيل شخصيته وما يحاول اخفاءه من فضائح يتضح لك مدى الرخص الذى يمارسه فى تسويق بضاعة جماعته الإرهابية البائرة، من أجل التمتع بما يتحصل عليه من مكتسبات.

فمحمد ناصر «الثائر على الشاشات» يعيش هذه الفترة فى أزمة كبرى داخل بيته، بسبب سلوكياته المشينة والتى يعلم بها كل المحيطين به، بعضهم صرح بها، مؤكدين أن تصرفاته فاقت حدود المعقول، فلم يكتف بفضائحه داخل قناة الشرق بل امتدت إلى داخل بيته الذى هو عبارة عن فيلا بأحد «الكمبوندات».

وقالت المصادر إن محمد ناصر انفصل عن زوجته التى أنجب منها ولدا وبنتين، منذ فترة، بسبب اعتراضها على فضائحه الجنسية المتكررة، إلا أنهما اتفقا على عدم الطلاق وأن تبقى فى المنزل لرعاية الأبناء، وأن يعيش ناصر بمفرده فى الدور الأول من المنزل، الذى يضم مكتبه الخاص.

وأوضحت المصادر أن هذا الاتفاق قائم منذ فترة طويلة، إلا أن ناصر خالف تعهده بالاستقامة، واعتاد على إحضار السيدات إلى المنزل، وهو الأمر الذى أثار غضب زوجته، بسبب خوفها من معرفة الأبناء بحقيقة أبيهم، مؤكدين أن هناك العديد من الوساطات يقوم بها المقربون من الأسرة فى الآونة الأخيرة لإثناء الزوجة عن قرارها بطلب الطلاق، العيش بأولادها بعيدا عن مذيع الشرق الذى لم يراع حرمة المنزل، أو مشاعر الأبناء.