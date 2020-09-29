بعد نجاحها فى «إلا أنا».. حنان مطاوع أفضل ممثلة بمهرجان همسة

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنانة "حنان مطاوع" وجائزة أفضل ممثلة دراما عن أعمالها الدرامية لسنة ٢٠٢٠ الدرامي ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان خاصة بعد تألقها في أحداث حلقات مسلسل "إلا أنا" الذي عرض مؤخرًا.وقال فتحي الحصري رئيس الحفل في بيان صحفي، إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع لجنة التحكيم لتحصد الجائزة عن لجنة التحكيم، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنانين: ياسر جلال، أحمد زاهر، طارق الإبيارى، المخرج سامح عبدالعزيز، الفنان مدحت صالح، إيهاب فهمى، ونخبة من نجوم الفن.الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير "محمد صبحي" وسيقام المهرجان يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر.