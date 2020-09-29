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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» ينعى أمير الكويت: رجلٌ أحب الأمة العربية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:19 م
عصام خليل
عصام خليل
إسلام نصير
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نعى حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة الدكتور عصام خليل، رحيل المغفور له الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» أمير دولة الكويت.

وقال الحزب، في بيان له اليوم: «تلقينا بمزيد من الحزن والأسى رحيل رجل أحب الأمة العربية، ويسجل التاريخ مساعيه بالخير لدول الجوار».

ويتقدم الحزب رئيسًا وأعضاء بخالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، داعين الله أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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