«المصريين الأحرار» ينعى أمير الكويت: رجلٌ أحب الأمة العربية

نعى حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة الدكتور عصام خليل، رحيل المغفور له الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» أمير دولة الكويت.وقال الحزب، في بيان له اليوم: «تلقينا بمزيد من الحزن والأسى رحيل رجل أحب الأمة العربية، ويسجل التاريخ مساعيه بالخير لدول الجوار».ويتقدم الحزب رئيسًا وأعضاء بخالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، داعين الله أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.