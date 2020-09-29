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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء بريطانيا يعتذر عن توضيح تفاصيل قيود كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:15 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، اعتذارًا بشأن فشله في توضيح تفاصيل القيود الجديدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) شمال شرقي إنجلترا.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أنه أخطأ في الحديث عندما تلقّى سؤالًا حول القواعد، وأجاب بذكر قاعدة الستة بدلًا من اختلاط الأسر.

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي "عليك اتباع إرشادات السلطة المحلية في الشمال الشرقي والمناطق الأخرى التي اتخذت فيها إجراءات إضافية مشددة"، مضيفًا أنه لم يكن يقصد في حديثه تجمع 6 أشخاص خارج المنزل.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا داخل المملكة المتحدة بلغ أكثر من 430 ألف شخص.

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