رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لاشين إبراهيم: انتخابات «النواب» فى موعدها

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:13 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
أشرف لاشين - حسام محفوظ
طباعة
نفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ما تردد حول تأجيل انتخابات مجلس النواب 2020؛ المقررة في شهر أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقال المستشار لاشين إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن كل ما يثار لا أساس له من الصحة، مطالبًا الجميع بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تضلل الرأي العام.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات مجلس النواب 2020 ستجري طبقًا للجدول الزمني التي حددته الهيئة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجري انتخابات المرحلة الأولى في الخارج أيام (٢١- ٢٢-٢٣ -١٠-٢٠٢٠) وتجرى في الداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء يومى السبت والأحد (٢٤-٢٥-١٠-٢٠٢٠) وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الأحد (٢١-١١-٢٠٢٠) وتجري الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين (٢١- ٢٢-٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠).

وتجرى الإعادة بالداخل يومى الاثنين والثلاثاء (٢٣-٢٤-١١-٢٠٢٠) على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الاثنين (٣٠-١١-٢٠٢٠)، أما انتخابات المرحلة الثانية فتبدأ في الخارج أيام الاربعاء والخميس والجمعة (٤-٥-٦ نوفمبر ٢٠٢٠) وفي الداخل السبت والأحد (٧-٨ نوفمبر ٢٠٢٠) على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد (١٥-١١-٢٠٢٠) كما تقرر إجراء الإعادة بالخارج أيام الأحد والاثنين (٦-٧ ديسمبر ٢٠٢٠) والإعادة في الداخل أيام (٧-٨ من ديسمبر ٢٠٢٠) على أن تعلن النتائج النهائية الإثنين ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

ارتفاع ضحايا حادث «دائري المعادي» لـ10 قتلى.. والتحفظ على «سائق النقل»

صرف 25 مليار جنيه معاشات والدفعة الثانية من العلاوات الخمس الخميس

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

الصور

image description

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

image description

«من منزلها».. «الدستور» تعيش رحلة «ميار شريف» إلى العالمية

image description

غرق شابين في شواطئ رأس البر بدمياط

image description

مؤتمر بجامعة أسيوط يناقش مقترح تخفيض المقبولين بكليات الهندسة

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط من صندوق «تحسين الأحوال»

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة غير المنتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

السيسي يصدر قرارات بتخصيص أراضي للإنتاج الحربي والتموين والمجتمعات العمرانية

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط بوابة الحكومة المصرية.. للتسجيل في تنسيق دبلوم تجارة 2020

دراسة: الأعراض الجانبية تظهر على 9 من بين كل 10 متعافين من كورونا

الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2020

مقتل صحفي بنيران مسلحين في هندوراس

أيام زمان

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

«تسديد ديون مصر وصورة الزعيم على الجنيه».. شائعات بهدف الشهرة

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
لأنهم يعلمون!
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
المزيد

الثقافة

تعليق الأنشطة الثقافية 3 أيام حدادًا على أمير الكويت

عصام زكريا يكتب: ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الثالثة)

أسعد سليم يقدم موجز لتاريخ الفلسفة في أحدث كتبه

وزيرة الثقافة تجتمع ورؤساء الهيئات المختصة بإصدار مطبوعات تنويرية