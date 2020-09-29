لاشين إبراهيم: انتخابات «النواب» فى موعدها

نفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ما تردد حول تأجيل انتخابات مجلس النواب 2020؛ المقررة في شهر أكتوبر ونوفمبر المقبلين.وقال المستشار لاشين إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن كل ما يثار لا أساس له من الصحة، مطالبًا الجميع بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تضلل الرأي العام.وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات مجلس النواب 2020 ستجري طبقًا للجدول الزمني التي حددته الهيئة الهيئة الوطنية للانتخابات.وتجري انتخابات المرحلة الأولى في الخارج أيام (٢١- ٢٢-٢٣ -١٠-٢٠٢٠) وتجرى في الداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء يومى السبت والأحد (٢٤-٢٥-١٠-٢٠٢٠) وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الأحد (٢١-١١-٢٠٢٠) وتجري الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين (٢١- ٢٢-٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠).وتجرى الإعادة بالداخل يومى الاثنين والثلاثاء (٢٣-٢٤-١١-٢٠٢٠) على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الاثنين (٣٠-١١-٢٠٢٠)، أما انتخابات المرحلة الثانية فتبدأ في الخارج أيام الاربعاء والخميس والجمعة (٤-٥-٦ نوفمبر ٢٠٢٠) وفي الداخل السبت والأحد (٧-٨ نوفمبر ٢٠٢٠) على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد (١٥-١١-٢٠٢٠) كما تقرر إجراء الإعادة بالخارج أيام الأحد والاثنين (٦-٧ ديسمبر ٢٠٢٠) والإعادة في الداخل أيام (٧-٨ من ديسمبر ٢٠٢٠) على أن تعلن النتائج النهائية الإثنين ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.