السيسى يصدر قرارات بتخصيص أراضٍ للإنتاج الحربى والتموين والمجتمعات العمرانية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة (٧٤٥٧.٣٧ فدان تقريبًا) تعـادل ٣١٣٢٧١٧٠م٢ ناحية غرب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم لصالح وزارة الإنتاج الحربي، لاستخدامها كمنطقة إدارية لميادين الرماية المركزية بالمنطقة.كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٥٦٤ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص قطعتين بمحافظتي الأقصر والشرقية، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامهما في إقامة مناطق لوجستية.وأصدر الرئيس السيسي كذلك قرار رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص مـساحة ٨٥.٣٢ فـدان تقريبا تعادل ٣٥٨٤٥٣ م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية طريق القاهرة السويس، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك نقلا مـن الأراضـي المخصصة للقوات المسلحة.