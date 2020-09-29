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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

علي قاسم يجسد شخصية إيرانية في فيلم «INFIDEL»

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:13 م
الفنان المصري علي
الفنان المصري علي قاسم
محمد مجدي
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شارك الفنان المصري علي قاسم في أحداث فيلم الدراما السياسية الأمريكي "INFIDEL"، الذي قام بتصويره في عام 2018، ويجمعه بكل من جيم كافيزيل، وكلوديا كارفان، وهو من تأليف وإخراج وإنتاج سايروس نوراستيه.

وعبّر الفنان، لـ"الدستور"، عن سعادته بالعمل الذي يعد أول أعماله العالمية، مؤكدًا أنه يسعى لخوض التجربة لأكثر من مرة خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أنه يظهر بدور شخص إيراني يتورط في عدة أمور تؤثر في مجرى الأحداث، وقد تم تصوير هذه المشاهد في دولة الأردن منذ حوالي عامين.

وعن عرض العمل في مصر قال: "لا أعلم تحديدًا ما إذا كان هناك إمكانية لعرضه في مصر أم لا، لكنه يعرض الآن في عدد من الدول ويحقق حالة نجاح جيدة".

يتناول الفيلم حالة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، ويركز على الصحفيين الأجانب- وهو الدور الذي يلعبه كافيزيل- الذين يتم انتهاك حقوقهم من قبل الخصوم الإيرانيين.

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