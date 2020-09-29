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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:20 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدور رئيس جامعة أزهر أسيوط، ومحافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، وجميع القائمين على الملتقى التوعوي، لخروجه بهذه الصورة وسط حضور من كل فئات المجتمع وإجماعهم على تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن مشيرة إلى أهمية المواطنة وحب الوطن، وأن الانتماء هو مسئوليتنا جميعًا لتعزيز تلك القيم بين أبنائنا لنخرج جيل محب لوطنه قادر على مواجهة الصعاب والتحديات وتحقيق التنمية كما تحدثت عن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجري تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين. 

من جانبه أكد محافظ أسيوط أن تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب تعد ركيزة أساسية للنهوض والارتقاء بالمجتمع وتطويره في جميع الجوانب لافتًا إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لإرساء دعائم الانتماء والولاء للوطن وتعزيز قيم المواطنة في صفوف أفراده خاصة بين طلبتنا وشبابنا الذين هم عماد المستقبل ونعول عليهم في بناء هذا الوطن وتنميته لنجني ثمار هذا الغرس في جيل يتحلى بقيم المواطنة بعيدًا عن ثقافة العنف والكراهية مشيرًا إلى أن قيم المواطنة هي الكفيلة ببناء وطن يتسع للجميع ولا يفرق بين أحد من مواطنيه على أي سند طائفي أو ديني لنحظى بوطن العدالة والحرية وسيادة القانون. 

فيما أشار رئيس جامعة الأزهر، محمد المحرصاوي، إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الندوات للطلبة والطالبات تنظمها الجامعة في إطار تنفيذ برنامج التعليم والتثقيف بهدف إكساب الشباب المعلومات والمهارات اللازمة ليمارسوا حقوقهم ومسئولياتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات بهدف تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية لدى الشباب والتعريف بحقوقهم وواجباتهم وتشجيعهم على المبادرات الإيجابية تجاه المجتمع. 

وفي نهاية الندوة قدم رئيس جامعة الأزهر درع الجامعة لمحافظ أسيوط وزيرة التضامن الإجتماعي والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية. 
الدكتورة نيفين القباج
«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين
الدكتورة نيفين القباج
«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين
الدكتورة نيفين القباج
«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين
الدكتورة نيفين القباج
«القباج» من أسيوط: المبادرات الرئاسية تستهدف تحقيق حياة أفضل للمواطنين

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