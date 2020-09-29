السيسى يصدر قانونًا بالإذن لوزير المالية فى ضمان «مصر للطيران» وتعديل أحكام صندوق مصر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 195 لسنة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 3 مليارات جنيه.

كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 196 لسـنة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى، أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 197 لسـنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.