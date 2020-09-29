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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

أبوالعطا ناعيًا أمير الكويت: فقدنا قائدًا مخلصًا أمضى حياته فى خدمة الإنسانية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:19 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا
محمد الشريف
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نعى الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ91 عامًا.

وأعرب "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وقال رئيس حزب "المصريين"، إن الفقيد طيلة حياته وهو يُقدم خدمات جليلة وعظيمة للأمتين العربية والإسلامية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي وحقق التقدم والتنمية والرخاء لبلاده، معقبًا: "فقدنا قائدًا مخلصًا أمضى حياته في خدمة الإنسانية وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.. رحم الله أمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح وجازاه عن شعبه وعن الإنسانية جمعاء خير الجزاء".

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقطع التليفزيون الكويتي في وقت سابق برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن.

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