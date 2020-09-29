عمر كمال يرد على انتقادات ارتدائه سلسلة: «النبي كان بيطول شعره» (فيديو)

أستضافت "الدستور" الفنان عمر كمال في لايف عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رد فيه على الكثير من تساؤلات جمهوره وكان من بينها سؤال من أحد متابعيه حول حالته العاطفية حيث رد كمال قائلًا "أنا سينجل كده كده مش مرتبط"، ورد عمر على أحد متابعيه الذي قال له "مفيش راجل بيلبس سلسلة هما اتنين ومعروفين" ورد عليه عمر "ليه يا حبيبي يعني إيه مفيش راجل بيلبس سلسلة النبي أشرف خلق الله كان مربي شعره لحد كتفه".ويشار إلى أن عمر كمال سافر إلى لبنان من أجل إحياء سلسلة حفلات هناك بصحبة صديقه حسن شاكوش، كما أن مهرجان "لغبطيطا" الذي تعاون فيه الثنائي تخطى حاجز الـ40 مليون مشاهدة على يوتيوب في أقل من شهر، وطرحه عمر كمال مؤخرًا أغنيتن الأولى مع أورتيجا تحمل اسم "حتة قمراية" والثانية من فيلم "زنزانة 7" وتحمل أسم "الجدع".