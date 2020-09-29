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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر ترسل عددًا من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:02 م
خطوط إنتاج الخبز
خطوط إنتاج الخبز
الدستور
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أعلن المتحدث العسكري، منذ قليل، عن دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق المتضرر من السيول التى اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

ونشر المتحدث العسكري، العميد أ. ح تامر محمد محمود الرفاعى، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملتان بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين فى أزمتهم".

من جانبه، أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والامتنان للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، ومد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.

يأتى ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتقديم الدعم والتضامن الكامل معها فى أوقات المحن والأزمات.

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