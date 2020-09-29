الأنبا زوسيما يرأس قُداس اليوم الثالث من عيد الصليب (صور)

ترأس، صباح اليوم الثلاثاء، نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما القُداس الإلهي بكرمة دير الرسل بأطفيح، بمناسبة ثالث وآخر أيام عيد الصليب المجيد.وقالت الإيبارشية، في بيان رسمي لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه شارك نيافته في الصلاة، الراهب القس يوسف الأنطوني، والقمص سمعان القمص ميخائيل، والقس بولس محروس.