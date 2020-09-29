طعن ضد 10 مرشحين لانتخابات «النواب» بدمياط

تقدم سامي عبدالعزيز، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن محافظة دمياط الدائرة الأولى بطعون ضد 10 مرشحين في نفس الدائرة اليوم الثلاثاء آخر أيام الطعون.وتقدم المرشح بطعن ضد كل من أيمن يوسف رخا، وضياء الدين على بصل، وضياء الدين عصام داود، ومحمد سامى سليمان، وغادة موسى صقر، ومحمد مصطفى الماشطة، وعوض السيد العلمي، وماجد أحمد مؤمن، وياسر عبدالفتاح أبوهندية، وإيفيلين متى.