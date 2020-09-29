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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تتبرع بـ20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:09 م
وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
وكالات
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ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم، أنه تم توقيع مذكرات الأسبوع الماضي مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بشأن تمويل أنشطة للبرنامج في سوريا وطاجيكستان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قالت إن الوثائق وقّعت في 24 سبتمبر الجاري عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

وتطال المذكرات إجراءات تحويل وإنفاق التبرعات الروسية، والتي تهدف لتقديم مساعدات غذائية لسوريا بقيمة 20 مليون دولار في 2020 و2021، ومساعدات بقيمة 11.2 مليون دولار لطاجيكستان في 2020-2023، لتطوير أنظمة للتغذية في المدارس في هذا البلد.

وفيما يتعلق بالمساعدات لسوريا، سيقوم البرنامج بشراء مواد غذائية محلية في سوريا، على أن يتم توزيعها بعد ذلك كمساعدات إنسانية للسكان المحتاجين في هذا البلد، فضلا عن تقديم دعم لبرامج التغذية في المدارس.

أما المذكرة الخاصة بطاجيكستان فتطال تمويل المرحلة الثالثة من مشروع للتغذية المدرسية في هذا البلد، والذي يغطي أكثر من 500 ألف طالب في المرحلة اللابتدائية.

ويأتي توقيع الوثائق في إطار اتفاقية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة للفترة 2019- 2022، والتي تم إبرامها في روما في أبريل 2019.

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