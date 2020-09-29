المهن التمثيلية تنعى أمير دولة الكويت: «رحل أمير الإنسانية»

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شعب دولة الكويت الشقيقة وأسرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد إعلان وفاته.وقالت المهن التمثيلية في بيان لها منذ قليل: «تتقدم جموع فناني جمهورية مصر العربية بخالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في رحيل أمير الإنسانية رفيع الخلق رجل المواقف العصيبة الداعم للوطن العربي كله داعين الله عز وجل أن يتغمده في رحمته».