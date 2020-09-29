مفتي الجمهورية ينعى أمير دولة الكويت

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي توفي اليوم عن 91 عاما.وأشاد مفتي الجمهورية بجهود الفقيد الراحل على المستويين الدولي والإقليمي وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها، وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن منذ قليل عن وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح.