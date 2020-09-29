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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يكلف أحمد عثمان رئيسًا لهيئة التدريب الإلزامي للأطباء

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:59 م
أحمد عثمان
أحمد عثمان
محمد إبراهيم
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حمل رقم 1600 لسنة 2020، بشأن تكليف الدكتور أحمد عثمان للعمل قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أن "عثمان" سبق أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة، كما شغل عدة مناصب بتكليف من وزاراتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي أول تصريحاته عقب تعيينه رئيسًا للهيئة، أكد "عثمان" حرصه على دفع العمل في كافة الملفات التي تعمل عليها، ومن بينها التنسيق مع كافة الجهات المعنية المنوطة بإعداد أول امتحان موحد على مستوى الجمهورية لمنح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الجدد.

وأوضح الرئيس الجديد لهيئة تدريب الأطباء، في بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، أن توجه القيادة السياسية وأجهزة الدولة المعنية هو استخدام كل السبل المتاحة لرفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية، والحرص على تحديث مهاراتهم وقدراتهم لتواكب المستجدات العالمية، فيما يُعرف باسم "التعليم الطبي المستمر"، بهدف رفع كفاءة الأطباء المصريين، خصوصًا الأطباء حديثي التخرج، لأعلى درجة ممكنة بهدف الحفاظ على سمعة ومكانة الطبيب المصري المعروفة عالميًا، وتقديم الخدمة الصحية الآمنة للمواطن.

وقال إن هناك تعاونا غير مسبوق بين هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن الجهات المسئولة عن المستشفيات والتعليم الطبي بالقوات المسلحة والشرطة في المهام المنوطة بالهيئة.

كما أكد "عثمان" إشراف "الهيئة" على امتحان ترخيص مزاولة المهنة وفقًا للقانون، وحرصها على دعم شباب الأطباء للحصول على التدريب المهني اللازم لهم.

وذكر الدكتور أسامة منصور، المتحدث الرسمي باسم هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، أن "عثمان" عقد عدة اجتماعات لدفع العمل في مختلف المجالات التي تعمل عليها "الهيئة" حاليًا، مؤكدًا أنه سيتم إعلان عدد من الأخبار الهامة للأطباء في مؤتمر صحفي سيعقده رئيس "الهيئة" قريبًا.

وأوضح "منصور" أن خبرة "عثمان" بالمجال الطبي، وعمله كنائب لرئيس الهيئة، تجعله من القدرة بمكان على إدارة الملفات المنوطة بالهيئة بكفاءة علمية وحنكة؛ حيث إنه سيبني على ما تحقق بالفعل، ولن يبدأ من الصفر، مشيرًا إلى أن الملفات التي تعمل عليها "الهيئة" ستشهد تقدمًا ملحوظًا في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن "عثمان" يشغل، أيضا، عضوية كل من "لجنة الإشراف على جامعة العلمين الدولية، والمجلس الأعلى لكلية الطب بالقوات المسلحة، ولجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات"، بالإضافة لعمله مقررًا وعضوًا للجنة إنشاء البورد المصري بالجامعات.

وأوضح أن رئيس الهيئة الجديد عمل في وقت سابق كعميد لكلية الطب بجامعة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة مستشفياتها الجامعية سابقًا، وعميدًا لكلية الطب بجامعة بيروت العربية.

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