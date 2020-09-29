القوات البحرية تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز (209 1400) ألمانية الصنع

احتفلت القوات البحرية بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز (2091400) ألمانية الصنع والتي ستنضم قريبًا إلى ترسانة القوات البحرية، جدير بالذكر أن الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية، استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية.وتعد هذه الغواصة هي الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية انضم ثلاثة منها للخدمة بالقوات البحرية طبقًا لبرنامج زمنى محدد، عكس مدى عمق علاقات التعاون التى تربط البحريتين المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات فى توقيتات قياسية، وفقًا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات، بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق فى العمل والتدريب، ليكونوا جديرين بالثقة التي أولاها الشعب المصرى لهم، وتنفيذ كافة المهام التي تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة واقتدار.ونقل الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية خلال الكلمة التي ألقاها تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة فى إتمام تلك الصفقة وكللها بالنجاح، وعلى الدعم المستمر لبرنامج الغواصات المصرى والذى توج برفع العلم المصري على أخر غواصة S-44 من طراز (209 1400 ).وأوضح قائد القوات البحرية أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة فى التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، فمصر كان لها السبق في دخول سلاح الغواصات كأول دولة فى الشرق الأوسط إفريقيًا.وأشار إلى الجهد المضنى الذى تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحرى والبنية التحتية التي تليق به، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيالًا من الأطقم العاملة مستقبلًا.وأضاف: "أن هذا النوع من الغواصات هو تنفيذ لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، وللحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط، موجهًا الشكر والتقدير لشركة KMS على ما قدمته من دعم بالغ وروح يملؤها الانضباط والالتزام والتعاون والإخاء فى العمل مع الأطقم المصرية".