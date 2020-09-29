وكيلة وزارة الصحة بالفيوم تشارك فى الأبحاث الإكلينيكية للقاح كورونا

تحت شعار (لأجــل الإنسانية) توجهت أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، لمقر المصل واللقاح بالدقي على رأس وفد من العاملين بمديرية الصحية ضم مجموعة من قيادات المديرية، شملت عدد من الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين والإداريين، للمشاركة في الأبحاث السريرية للمرحلة الثالثة للقاح الكورونا.ووجهت وكيل الوزارة، دعوتها لكل من له الرغبة في المشاركة التوجه لمقر مديرية الصحة بالفيوم مكتب مدير المديرية لتسهيل المشاركة في هذا الحدث المتميز. وتؤكد دعم القيادة السياسية لمشاركة مصر الإيجابية مع دول العالم للحصول على لقاح للوقاية من فيروس كورونا.كما وجهت الدكتورة وكيل الوزارة كل الشكر والتقدير لكل الزملاء من مستشفى سنورس المركزي لما بذلوه من الجهد ليكون أول فريق يبادر بالمشاركة في هذه الأبحاث من محافظة الفيوم بأكملها. حيث توجه فريق سنورس يوم السبت الماضي للمشاركة في الأبحاث السريرية.وفى السياق ذاته ذكرت الدكتورة أميمة عباس، أن الوزارة قدمت الشكر وميزت اسم مستشفى سنورس وتم ذكرها وذكرهم في حديثها أكثر من مرة كنوع من الدعم المعنوي لهم، وهذا سيرفع من تعاون جميع المستشفيات والإدارات للمنافسة في سماع أي تعليمات أخرى فيما بعد سواء مبادرات نشاطات.