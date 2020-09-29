الأمن والتعاون في أوروبا تعقد اجتماعًا استثنائيًا بشأن ناجورنو كاراباخ

تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة النمساوية فيينا؛ لمناقشة النزاع الإقليمي العنيف بين أذربيجان وأرمينيا.وقالت وزارة خارجية ألبانيا، التي تترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن الدول الأعضاء في المنظمة، 57 دولة، سوف تستمع إلى تحديث من الدبلوماسي البولندي أندريه كاسبيرتشيك، المبعوث الخاص من قبل المنظمة للصراع حول منطقة ناجورنو كاراباخ.ويعقد اجتماع دبلوماسيي المنظمة اليوم خلف أبواب مغلقة.