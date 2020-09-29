مقاتلة «إف-16» تركية تسقط «سو-25» أرمينية ومقتل طيارها

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم أن مقاتلة «إف-16» تركية أسقطت طائرة «سو-25» أرمينية، مضيفة أن طيارها لقي مصرعه في الحادث.وأضافت أن المقاتلة التركية أقلعت من مطار غانجا في أراضي أذربيجان، وكانت تقدم إسنادا جويا لضربات الجيش الأذربيجاني لمواقع أرمنية بالقرب من مدينة فاردينس.وأوضحت أن «إف-16» التركية أسقطت الطائرة الأرمينية في أجواء أرمينيا.