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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرز المعلومات عن مجموعات التقوية المدرسية 2021

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:56 م
مجموعات التقوية المدرسية
مجموعات التقوية المدرسية
ريم محمود
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يبحث كثيرًا من أولياء الأمور والطلاب عن تفاصيل مجموعات التقوية المدرسية 2021 بالمدارس والتي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بديلا عن الدروس الخصوصية، وأعلنت الوزارة عن تفاصيل ضوابط مجموعات التقوية المدرسية والتي ستبدأ مع العام الدراسي الجديد الموافق 17 أكتوبر المقبل، وترصد الدستور أبرز المعلومات عن مجموعات التقوية المدرسية 2021. 

 أبرز المعلومات عن مجموعات التقوية المدرسية 2021

- تنظيم مجموعات تقوية اختيارية في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادي مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي لهم بتلك المواد.

- تكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية.

- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.

- تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وفيما يخص صفوف النقل: 

يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

الشهادتين الإعدادية والثانوية:

- تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

- يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويتم ذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة على ألا تزيد نسبة غير العاملين عن ٢٥٪.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن أسعار مجموعات التقوية من ١٥ إلى ٨٠ جنيها باختلاف المراحل الدراسية، وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مجموعات التقوية بالمدارس أضمن من الدروس الخصوصية والسناتر لأنها تكون تحت رقابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأي معلم يخطأ يمكن عقابه واستبعاده، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد يوم ١٧ أكتوبر، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات الاحترازية على المدارس، وقالت وزارة التربية والتعليم إنها سوف تتابع المدارس اول باول وسوف تعمل على حل المشكلات.

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