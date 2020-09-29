شهداء أكتوبر.. حكايات تضحيات ضباط رفعوا اسم مصر



حكايات أبطال حرب أكتوبر لا تعد ولا تحصى ومهما حاولنا سرد قصص عدد منهم فإننا لن نوفيهم حقوقهم الكاملة، بل كلما مرت السنون كلما اكتشفنا أسماء أبطال جدد لم يظهروا إلى الساحة الإعلامية.



في السطور التالية نسرد قصص 3 أبطال كانت لهم بصمة في تحقيق هذا النصر العظيم ورغم مرور 47 عامًا على هذا الحدث الجلل، إلا أنا الحديث عنه لا ينضب. حكايات أبطال حرب أكتوبر لا تعد ولا تحصى ومهما حاولنا سرد قصص عدد منهم فإننا لن نوفيهم حقوقهم الكاملة، بل كلما مرت السنون كلما اكتشفنا أسماء أبطال جدد لم يظهروا إلى الساحة الإعلامية.في السطور التالية نسرد قصص 3 أبطال كانت لهم بصمة في تحقيق هذا النصر العظيم ورغم مرور 47 عامًا على هذا الحدث الجلل، إلا أنا الحديث عنه لا ينضب.

العميد أحمد حمدي



بطلنا الأول هو العميد أحمد حمدي، مهندس العبور في حرب أكتوبر، كان أحد أبطال قوات المهندسين العسكريين التي لها الفضل في تدمير خط بارليف "الساتر الترابي" أسطورة "إسرائيل" التي زعمت أنه غير قابل للردم، ففي خلال ساعتين من انطلاق شرارة الحرب انطلق 15000 مهندس عسكري إلى القناة يقومون بعمل ضفة للقناة فوق الساتر الترابي، ثم عبرت 80 وحدة هندسية في قوارب خشبية محملة بالأفراد والطلمبات والخراطيم وغيرها من الأدوات التي تم استخدامها في فتح ممرات في الساتر الترابي.



وهنا جاءت مهمة البطل أحمد حمدي، الذي كان على رأس رجاله في الخطوط الأمامية، ومرت عليه ليلة 6 أكتوبر بلا أي وسيلة حياتية سواء مياه أو طعام أو راحة، قضاها في التنقل من معبر لآخر ليطمئن على تشغيل معظم المعابر والكباري، والتي استغرقت من الوقت ما بين 6 إلى 9 ساعات كما خطط، بالرغم من محاولات العدو بمنع الإنشاءات وتشغيل الكباري والمعديات بالقصف المستمر أرضًا وجوًا لمناطق تمركز الوحدات وطرق تحركاتها.



أما قطاع الجيش الثالث واجهت عملية فتح الممرات بالساتر الترابي وإنشاء الكباري المعوقات من قصف من طائرات ومدفعية العدو، أيضًا مدى الإرهاق الذي عانوا منه بسبب متانة الستر الترابي، فكانت النتيجة أن تم إتمام إنشاء الكباري خلال 16 ساعة بعد أن تم إعادة إصلاحها أكثر من 5 مرات، رغم أنه كان من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال 9 ساعات، وقام "حمدي" بالإشراف على إنشاء 10 كباري ثقيلة و10 أخرى للمشاة وعدد كبير من المعديات، وهي الخطوة التي مكنتنا من عبور القناة بالمعدات والأسلحة الثقيلة في الوقت المناسب.



تاريخ استشهاد البطل أحمد حمدي كان في 24 أكتوبر 1973، وذلك أثناء مشاركته في إصلاح أحد الكباري في نطاق الجيش الثالث. بطلنا الأول هو العميد أحمد حمدي، مهندس العبور في حرب أكتوبر، كان أحد أبطال قوات المهندسين العسكريين التي لها الفضل في تدمير خط بارليف "الساتر الترابي" أسطورة "إسرائيل" التي زعمت أنه غير قابل للردم، ففي خلال ساعتين من انطلاق شرارة الحرب انطلق 15000 مهندس عسكري إلى القناة يقومون بعمل ضفة للقناة فوق الساتر الترابي، ثم عبرت 80 وحدة هندسية في قوارب خشبية محملة بالأفراد والطلمبات والخراطيم وغيرها من الأدوات التي تم استخدامها في فتح ممرات في الساتر الترابي.وهنا جاءت مهمة البطل أحمد حمدي، الذي كان على رأس رجاله في الخطوط الأمامية، ومرت عليه ليلة 6 أكتوبر بلا أي وسيلة حياتية سواء مياه أو طعام أو راحة، قضاها في التنقل من معبر لآخر ليطمئن على تشغيل معظم المعابر والكباري، والتي استغرقت من الوقت ما بين 6 إلى 9 ساعات كما خطط، بالرغم من محاولات العدو بمنع الإنشاءات وتشغيل الكباري والمعديات بالقصف المستمر أرضًا وجوًا لمناطق تمركز الوحدات وطرق تحركاتها.أما قطاع الجيش الثالث واجهت عملية فتح الممرات بالساتر الترابي وإنشاء الكباري المعوقات من قصف من طائرات ومدفعية العدو، أيضًا مدى الإرهاق الذي عانوا منه بسبب متانة الستر الترابي، فكانت النتيجة أن تم إتمام إنشاء الكباري خلال 16 ساعة بعد أن تم إعادة إصلاحها أكثر من 5 مرات، رغم أنه كان من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال 9 ساعات، وقام "حمدي" بالإشراف على إنشاء 10 كباري ثقيلة و10 أخرى للمشاة وعدد كبير من المعديات، وهي الخطوة التي مكنتنا من عبور القناة بالمعدات والأسلحة الثقيلة في الوقت المناسب.تاريخ استشهاد البطل أحمد حمدي كان في 24 أكتوبر 1973، وذلك أثناء مشاركته في إصلاح أحد الكباري في نطاق الجيش الثالث.

اللواء رياض جاد السيد



اللواء أركان حرب رياض جاد السيد تواضروس، رئيس أركان اللواء الرابع مشاة، الذي وضع بصماته الباسلة في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، فكانت له البصمة في الاستيلاء على "تبة الشجرة"، ورفرفة العلم المصري عليها، وهي إحدى النقط الحصينة التى أقامتها إسرائيل على طول خط قناة السويس، كخط دفاع لها، كانت تستطيع من خلاله مراقبة الضفة الغربية للقناة، وهي منطقة مرتفعة تمكنها من قصف مواقع للجيش المصرى، وبعد النصر حولت القوات المسلحة المصرية تلك النقطة إلى مزار سياحى للمواطنين.



اللواء رياض تواضروس تولى قيادة اللواء 120 في نفس الفرقة، لكن القدر الإلهي وضعه في سيارة جيب مع العميد أركان حرب أبو غزالة، والمقدم رجائي فؤاد وسائق السيارة، وفي منتصف الطريق انفجر لغم أسفل مقدمة السيارة، فاستشهد من معه وهو قد أصيب بكسور في نهاية العمود الفقري والضلعين الخامس والسادس من القفص الصدري ونزيف بالعين اليمنى، أما العميد أركان حرب أبو غزالة فقد أصيب برضوض في سائر أنحاء جسمه، ورغم عرض القيادات على "تواضروس" الاستقرار في القاهرة للعلاج إلا أنه صمم على العودة إلى موقعه بالجبهة، ليثبت وطنيته وحرصه على تراب بلده حتى آخر قطرة في دمائه وآخر نفس في حياته، حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى عام 2012. اللواء أركان حرب رياض جاد السيد تواضروس، رئيس أركان اللواء الرابع مشاة، الذي وضع بصماته الباسلة في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، فكانت له البصمة في الاستيلاء على "تبة الشجرة"، ورفرفة العلم المصري عليها، وهي إحدى النقط الحصينة التى أقامتها إسرائيل على طول خط قناة السويس، كخط دفاع لها، كانت تستطيع من خلاله مراقبة الضفة الغربية للقناة، وهي منطقة مرتفعة تمكنها من قصف مواقع للجيش المصرى، وبعد النصر حولت القوات المسلحة المصرية تلك النقطة إلى مزار سياحى للمواطنين.اللواء رياض تواضروس تولى قيادة اللواء 120 في نفس الفرقة، لكن القدر الإلهي وضعه في سيارة جيب مع العميد أركان حرب أبو غزالة، والمقدم رجائي فؤاد وسائق السيارة، وفي منتصف الطريق انفجر لغم أسفل مقدمة السيارة، فاستشهد من معه وهو قد أصيب بكسور في نهاية العمود الفقري والضلعين الخامس والسادس من القفص الصدري ونزيف بالعين اليمنى، أما العميد أركان حرب أبو غزالة فقد أصيب برضوض في سائر أنحاء جسمه، ورغم عرض القيادات على "تواضروس" الاستقرار في القاهرة للعلاج إلا أنه صمم على العودة إلى موقعه بالجبهة، ليثبت وطنيته وحرصه على تراب بلده حتى آخر قطرة في دمائه وآخر نفس في حياته، حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى عام 2012.

العميد نادر عبد الله