«التعليم» تحدد ضوابط المجموعات المدرسية بالعام الدراسى الجديد
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:38 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط العامة لمجموعات التقوية للطلاب في المدارس، أثناء العام الدراسي الجديد٢٠٢٠ - ٢٠٢١، والتي جاءت كالتالي:
- تنظم مجموعات تقوية اختيارية في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادي مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي لهم بتلك المواد.
- تكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع ويجوز جمعهما أو تقسيمهما طبقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية.
- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.
- تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
صفوف النقل:
يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون المعلمون من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم.
الشهادتان الإعدادية والثانوية:
- تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.
- يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتتم ذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة على ألا تزيد نسبة غير العاملين على ٢٥٪.
- تنظم مجموعات تقوية اختيارية في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادي مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي لهم بتلك المواد.
- تكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع ويجوز جمعهما أو تقسيمهما طبقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية.
- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.
- تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
صفوف النقل:
يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون المعلمون من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم.
الشهادتان الإعدادية والثانوية:
- تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.
- يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتتم ذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة على ألا تزيد نسبة غير العاملين على ٢٥٪.
التعليم
التعليم
التعليم
التعليم
التعليم
التعليم