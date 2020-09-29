«التعليم» تحدد ضوابط المجموعات المدرسية بالعام الدراسى الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط العامة لمجموعات التقوية للطلاب في المدارس، أثناء العام الدراسي الجديد٢٠٢٠ - ٢٠٢١، والتي جاءت كالتالي:- تنظم مجموعات تقوية اختيارية في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادي مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي لهم بتلك المواد.- تكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع ويجوز جمعهما أو تقسيمهما طبقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية.- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.- تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.صفوف النقل:يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون المعلمون من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم.الشهادتان الإعدادية والثانوية:- تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.- يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتتم ذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة على ألا تزيد نسبة غير العاملين على ٢٥٪.