27 حالة وفاة و539 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين، عن تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4739 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 539 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 334 ألفًا و187 حالة.ولفتت إلى تسجيل 696 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 318 ألفًا و542 شخصًا.