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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

موعد تنسيقات الدبلومات الفنية 2020 بنظام 3 سنوات.. والكليات المتاحة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:54 م
تنسيقات الدبلومات
تنسيقات الدبلومات الفنية
شيماء حسين
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يدير طلاب الدبلومات الفنية محركات البحث لمعرفة الكليات المتاحة خلال التنسيق عقب انتهاء أداء امتحاناتهم خلال شهر أغسطس الماضي وإعلان النتائج رسميًا في التقرير التالي يستعرض "الدستور" موعد تنسيقات الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات.

موعد تنسيقات الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات


حددت وزارة التعليم العالي موعد تلقى أوراق التنسيق الخاصة بالطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية "التجاري والزراعي والصناعي والسياحة والفنادق"، خلال الفترة من 30 سبتمبر الحالي وحتى 7 أكتوبر المقبل، وذلك من الموقع الرسمي للتنسيق واختيار الكليات المتاحة إلكترونيا.

رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية

يسجل طلاب الثانوية الفنية رغباتهم في الالتحاق بالكليات المتاحة لهم عبر رابط بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg لسهولة إدخال رغبات الطلاب بصورة ميسرة للطلاب وأولياء الأمور بدلًا من عناء الإنتقال إلى محافظات أخرى، منع حدوث أخطاء لأن التسجيل يكون عن طريق الطالب نفسه، ضمان تحقيق العدالة والحيادية في توزيع الطلاب على الكليات حيث تكون الأولوية للقرب من محل السكن.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية الفنية 


_ تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية .

_ إدخال الرقم السري المدرج باستمارة النجاح ورقم الجلوس الخاصة بالطالب المرشح للكلية.

_ تحديد نوع المؤهل ونظامه "تجاري أو زراعي أو صناعي أو سياحة وفنادق" ٣ أو ٥ سنوات.

_ يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح 

_ يسجل الطلاب رغباته بنفسه ويقوم بطبعها.

_ في حالة فقدان الطالب الرقم السري الخاص به و المدون باستمارة النجاح، يستخرج الطالب بدل فاقد من الإدارة العامة لشؤون الطلاب والامتحان بوزارة التربية والتعليم.

أماكن تقديم أوراق التنسيق إلكترونيا


أتاحة وزارة التعليم العالي أماكن مخصصة يمكن للطلاب استخدامها في كتابة رغباتهم وذلك عبر معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية و نوادي التكنولوجيا المنتشرة بجميع المحافظات وذلك خلال موعد تنسيقات الدبلومات الفنية 2020 نظام 3 سنوات التي حددتها الوزارة للطلاب لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة لهم.

تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الفنية

لطلاب الثانوية الفنية عدة كليات متاحة يمكن التقديم فيها من خلال التنسيق الالكتروني، وهى كلية الهندسة والفنون الجميلة و التربية والسياحة والفنادق والزراعة الفنون التطبيقية والتربية النوعية و التعليم الصناعى معهد فنى صناعى، وكلية آثار.

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