محافظ قنا يعقد اجتماعًا تنظيميًّا لإقامة معارض «أهلا مدارس»

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا حضره نائب المحافظ حازم عمر وكمال شلبي السكرتير العام للمحافظة، وعلاء الدين محمد حمزة مدير الغرف التجارية، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وذلك لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإقامة معارض أهلا مدارس على أرض المحافظة.وأشار الداودي إلى أن المحافظة وفرت أماكن بكل من مدينتي قنا وأبوتشت لإقامة فعاليات المعرض بهما، حيث من المقرر إقامة المعرض بنزل الشباب بقنا والقاعة الفرعونية بأبوتشت، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أماكن المعارض لتكون وسط المدينة حتى يتسنى لكل المواطنين الوصول إليها ورؤيتها.وأضاف المحافظ أن تلك المعارض سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين مطلع الشهر المقبل لشراء متطلبات أبنائهم من مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، مقدمًا شكره لكل القائمين على تنظيم المعارض نظرًا لما يبذلونه من جهود في التخفيف عن كاهل المواطنين.