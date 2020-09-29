عبدالغفار: الرئيس يستهدف من الجامعات الأهلية تقديم مستوى علمي متميز

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)؛ بهدف اختيار رؤساء مجالسها ونوابهم وأمنائها.وأكد الدكتور خالد عبدالغفار حرص الدولة على الاهتمام بالجامعات الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن موافقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء تلك الجامعات تأتي في ضوء استهداف تأسيس كيانات تعليمية وعلمية تقدم لشباب الوطن مستوى تعليميًّا متميزًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، وتسهم في الوقت ذاته في تخريج طلاب متخصصين في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة.وأشار الوزير إلى توجيهات القيادة السياسية بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء تلك الجامعات وفق أعلى المعايير، وهو ما يعكس دعم واهتمام القيادة السياسية بالتعليم لأنه المخرج الأساسي لتنمية المجتمع.وأكد الوزير على أن دعم الدولة لا يقتصر على الجامعات الجديدة فقط بل يشمل الجامعات الحكومية القائمة، مشيرًا إلى زيارته صباح اليوم برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفرالشيخ، مضيفًا أن الجامعة تشتمل على تخصصات جديدة في النانوتكنولوجي والذكاء الاصطناعي والثروة السمكية وغيرها، فضلًا عن مستشفيات الجامعة وتجهيزاتها المتميزة، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الدارسين بجامعة كفرالشيخ حوالي 65 ألف طالب.وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات واستعدادات كل جامعة لبدء الدراسة بهذه الجامعات في أكتوبر 2020.كما استعرض الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو مجلس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة، برامج ومناهج وسياسات تلك الجامعات.