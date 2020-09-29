إعفاء أبناء شهداء الجيش الأبيض من المصروفات الدراسية بجامعة بني سويف

كرمت نقابة أطباء بني سويف، اليوم، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تقديرًا لمجهوداته في جائحة كورونا، وذلك في الاحتفالية التي أقامتها النقابة بفندق بمدينة بني سويف لتكريم أسر شهداء الجيش الأبيض من الأطقم الطبية بالمحافظة، بالإضافة إلى تكريم عدد من الأطباء المشاركين في مستشفيات العزل بالمحافظة.وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة أطباء مصر، والدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بني سويف، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن سليمان مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، وعدد من الأطباء وقيادات المحافظة.وقال رئيس الجامعة، خلال كلمته بالاحتفالية: "إنني سعيد بهذا التكريم كوني طبيبًا من أطباء مصر، وأن كلمات الشكر تعجز عن وصف ما قدمته الأطقم الطبية أطباء وتمريض وكل العاملين بالمنظومة الصحية بمصر ومحافظة بني سويف بالأخص في الفترة الصعبة التي مرت بها مصر في جائحة كورونا".كما أشاد بالدور الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية القيادة السياسية في إدارة الأزمة والقرارات الرئاسية التي اتخذت حرصًا على سلامة المواطنين، معلنًا عن إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض والعاملين بالمنظومة الصحية من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2020- 2021 بكل كليات الجامعة المختلفة.وأكد الدكتور منصور أن الجامعة وضعت كل إمكاناتها المادية والبشرية لتوفير جميع الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره، وأنه تم تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابي فيروس كورونا يحتوي على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، و28 جهاز تنفس صناعي، و25 سرير رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرًا لعلاج مصابي فيروس كورونا، والتي تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة إلى متوسطة وتحت إشراف طبي من مستشفى الجامعي.وأضاف الدكتور منصور أنه تم تنفيذ عدد من الحملات لتطهير وتعقيم مواقف السيارات والمصالح الحكومية ضد فيروس كورونا بعدد من مراكز المحافظة، حرصًا على سلامة المواطنين وتنفيذًا لخطة الجامعة في المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى استقبال الجامعة للعائدين من الخارج بعد توفير كل التجهيزات لهم من التعقيم والتطهير، وذلك بعد تخصيصها مكانًا للحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.وأشاد الدكتور مصطفى هارون، نقيب أطباء بني سويف، بدور الدكتور منصور حسن في التعاون أثناء جائحة كورونا، موجهًا الشكر له ولجميع الأطباء على ما قدموه في مواجهة أزمة كورونا.