الخارجية الألمانية: يجب توقف القتال في إقليم كاراباخ

شددت الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف القتال في إقليم ناجورنو كاراباخ، المتنازع عليه من قبل أرمينيا وأذربيجان.وتتواصل الاشتباكات الأعنف بين الدولتين بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ الجبلي في الدولة الأذرية المتنازع عليه لليوم الثالث على التوالي، مع اقتراب حصيلة القتلى المعلنة إلي 100 شخص من بينهم مدنيون.وبلغت الحصيلة الأولية لضحايا المعارك 95 قتيلًا، بينهم 11 مدنيًا منهم 9 في أذربيجان واثنان في الجانب الأرمني، علمًا بأنه منذ اندلاع المعارك لم تعلن باكو عن حصيلة قتلاها العسكريين، وفق "فرانس برس".