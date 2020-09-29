البابا ثيؤدوروس يرأس احتفال الكنيسة بتكريم روبير حصني 8 نوفمبر

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه في استجابة سريعة من مجلس وكلاء كنيسة رؤساء الملائكة للدعوة بتكريم المهندس روبير حصني في حياته.قرر المجلس إعداد احتفالية لتكريمه يوم عيد الكنيسة 8 نوفمبر، بحضور البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك": "داعين الرب أن يمنح المهندس روبير حصني الصحة وطول العمر".