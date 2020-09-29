القاهرة تعلن عن عودة المياة لمحطة مسطرد

أعلنت محافظة القاهرة عن أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى انتهت من إصلاح العطل بمحطة مياه مسطرد وعودة الكهرباء، والانتهاء من تغيير أحد المحابس الرئيسية، وجارٍ عودة المياه للمناطق المتأثرة.كانت الشركة أعلنت عن انقطاع المياه نظرًا لانقطاع الكهرباء عن محطة مياه مسطرد، الأمر الذي ترتب عليه عدم وصول المياه لمناطق العباسية، منشية الصدر، حدائق القبة، حدائق الزيتون، حلمية الزيتون، منشية البكري، الخليفة المأمون، هليوبلس، روكسي، الشيراتون، المطرية، عين شمس، الحي العاشر، المنطقة العاشرة، حي الواحة، صقر قريش، السويسري».وأعربت الشركة عن أسفها لانقطاع المياه، وأنها تبذل قصارى جهدها لإعادة الخدمة بالمناطق المتضررة.