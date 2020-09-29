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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدوما» يدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:25 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
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دعا مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) الأطراف المتصارعة في ناجورني قرة باخ (أرمينيا وأذربيجان) إلى العودة إلى المفاوضات.

وأفاد بيان للدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس يؤكد ضرورة وقف فوري لإطلاق النار ومنع تصعيد المواجهة في المنطقة، مشددا على أنه لا بديل عن التسوية السلمية للوضع.

وطالب المجلس، في بيانه، الأطراف المتنازعة بالعودة إلى المفاوضات في أقرب وقت ممكن، معربا عن استعداده لتقديم المساعدة في الوساطة من أجل استقرار الوضع.. وأعرب نواب مجلس الدوما عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في منطقة النزاع في ناجورني قره باخ وسقوط العديد من الضحايا.

يُذكر أن الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان تجددت في وقت مبكر من صباح أمس الأول الأحد، مع إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها شنت هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله في قره باخ.

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