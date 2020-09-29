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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يقمع معارضيه ويستولي على ممتلكاتهم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:38 م
جريدة الدستور
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كشف بيان تسجيل أراض في تركيا أن المديرية العامة للسجل العقاري تجاوزت السلطة القضائية بهدف الاستيلاء على أصول معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، حسبما نشر موقع «نورديك مونيتور» السويدي.

وجاء في الوثيقة أن المديرية نهبت أصول وممتلكات معارضي الرئيس التركي، وهو أمر أصبح معتاد تنفيذه دون الرجوع لأمر المحكمة من أجل تنفيذ المصادرة، حيث أصبحت الوكالات المحلية تنفذ هذه الأنشطة بناء على تعليمات النظام التركي.

وأصدرت المديرية العامة للسجل العقاري، في 4 أكتوبر 2016، أمرًا لفروعها في جميع أنحاء تركيا بمنع نقل الممتلكات الخاصة بأعضاء يشتبه في انتمائهم لحركة «جولن» المعارضة لأردوغان، بناء على طلب من وزارة المالية والمحافظين وحكام المناطق والشرطة.

ويتهم نظام أردوغان، حركة «جولن» بأنها مسئولة عن محاولة الانقلاب ضده في عام 2016، وعلى مدار السنوات الماضية تمارس حكومة أردوغان حملة قمع واسعة النطاق ضد أعضاء حركة جولن.

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