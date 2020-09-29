تدشين دير جديد للروم بأسقفية أروشا فى تنزانيا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه احتُفل بتدشين أول دير أرثوذكسي بإبرشية أروشا وتنزانيا الوسطى، وإقامة أول قداس إلهي.ترأس القداس الإلهي في كنيسة الدير الأسقف أغاثونيكوس، أسقف الإبراشية، من أروشا ووسط تنزانيا في المقر المقدس بمنطقة Kidamali بمشاركة عدد من الكهنة اليونانيين والتنزانيين.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم تكريس كنيسة الدير لرئيس الملائكة ميخائيل والقديس بايسيوس (فيليشكوفسكي) من دير نيامت في رومانيا، حيث ساهمت العديد من الأديرة والرعايا من أبرشية Iași في تشييد الكنيسة.وبعد القداس تم وضع حجر الأساس لتشييد عدد من القلايات والملحقات اللازمة لخدمة الدير بشكل مناسب، مع مجتمعه الصغير من الراهبات: الأم إيرينا وريسافور نون سوفرونيا من رومانيا، واثنان من تنزانيا مبتدئتين هما الأخوات تيكلا وماريا.