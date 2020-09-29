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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية: 984 مليونًا لتنفيذ 17 مشروعًا بمنيا القمح

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:44 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يجري تنفيذ 17 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي– الكهرباء- الصحة- الشباب والرياضة- الأبنية التعليمية ) بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة مالية بلغت 984 مليونًا و400 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أنه يجري تنفيذ 8 مشروعات بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة بلغت 901 مليون جنيه بمركز ومدينة منيا القمح، وشملت تلك المشروعات إنشاء محطة معالجة ومحطتي رفع بقرية سنهوا بتكلفة 28 مليون جنيه، وإنشاء محطة معالجة ومحطتي رفع بقريتي التلين والقبة بتكلفة 55 مليون جنيه وإنشاء محطتي رفع صرف صحي بشلشلمون بتكلفة 55 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية ميت سهيل بتكلفة 18 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية كريده بتكلفة 350 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي بقريتي السعديين والنعامنه وتوابعهما بتكلفة 360 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية الميمونة بتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العزيزية بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح "غراب"، أنه لتخفيف الأحمال والحفاظ على استقرار التيار الكهربي، يجري إنشاء محطة كهرباء سنهوا ذات الجهد المتوسط بتكلفة 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مركز طب العزيزية بتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه في قطاع الشباب والرياضة يجرى تطوير مركز شباب كفر الصعيدي بتكلفة 514 ألف جنيه ومركز شباب بندف بتكلفة 113 ألف جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين، أكد المحافظ أنه يجري تنفيذ عدد 5 مشروعات بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة 31 مليونًا و300 ألف جنيه شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة السعديين الإبتدائية، لإضافة 16 فصلًا بتكلفة 7 ملايين و600 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة خيري الميتكناني الثانوية لإضافة 9 فصول بـ5 ملايين و900 ألف جنيه، ومشروع الإحلال الجزئي لمدرسة الشهيد عبدالعزيز محمود الابتدائية لتطوير 10 فصول وبـ7 ملايين جنيه، وأعمال توسعة 22 فصلًا بمدرسة حصة الملك فهد الابتدائية بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه، وأعمال توسعة 15 فصلًا بمدرسة الألفي الثانوية بتكلفة 5 ملايين و200 ألف جنيه.

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