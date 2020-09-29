البابا تواضروس يترأس قداس ذكرى تجليسه.. 18 نوفمبر

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي في ذكرى احتفالات الكنيسة بالذكرى الثامنة لتجليسه، يوم 18 نوفمبر بالكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأرثوذكس.وأشارت مصادر كنسية- في تصريحات لـ"الدستور"- إلى أنه سيتم إجراء سيامات وتجليسات وترقيات جديدة لأساقفة وكهنة بالدير كعادة البابا في نوفمبر، ويأتي ذلك تزامنًا مع انعقاد جلسات المجمع المقدس التي تم تأجيلها منذ يونيو المنصرم بسبب فيروس كورونا المستجد.وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتم تجليس الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص، دون تقسيم الإيبارشية بحسب ما توقع البعض.