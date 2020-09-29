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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صرح اادكتور جمال حسم مدير تعليم الوادي الجديد، على مشاركة ٣ طلاب على مستوى المحافظة بمسابقة المخترع الصغير والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع أسرة التربية الإجتماعية .

تعليم «الوادى الجديد» يشارك بـ«المخترع الصغير» عبر فيديو كونفرانس

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:34 م
الوادي الجديد
الوادي الجديد
محمد مهدي
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أكد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، مشاركة 3 طلاب بمسابقة المخترع الصغير التى يتم تنفيذها بالتعاون مع أسرة التربية الاجتماعية.

وأشار إلى أنه جرى تقييم الطلاب المشاركين الذين أحرزوا المراكز الأولى على مستوى الإدارات التعليمية الخمس عبر شبكة الفيديو كونفرانس فى سابقة هى الأولى من نوعها نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وتم تقييم زياد أحمد نصر بمدرسة بلاط الابتدائية، الأول على المرحلة بمشروع «مولّد طاقة كهربائية بالحركة، أما المرحلة الإعدادية فحصد طالب دمج بصرى محمد مصطفى علي، بمدرسة البستان الإعدادية، بإدارة الخارجة التعليمية المركز الأول، بمشروع لعبة ترفيهية لذوي الهمم (السلم والثعبان)».

أما المرحلة الثانوية فالطالب إياد الحسن مصطفى بمدرسة القصر الثانوية بإدارة الداخلة فقد حصد المركز الأول للمرحلة الثانوية، عن مشروع تنقية المياة.

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