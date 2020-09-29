محافظ بورسعيد يستقبل مدير صندوق تطوير العشوائيات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من الملفات.ورحب اللواء عادل الغضبان بالمدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، مؤكدًا أهمية الزيارة فى التعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات بما يسهم فى دعم خطط التنمية والتطوير التى تشهدها المحافظة فى هذا الملف.وأشاد المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات بالطفرة الملموسة على أرض بورسعيد فى كل المجالات، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، أسهمت فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأوضح المحافظ أن بورسعيد شهدت تقدمًا كبيرًا فى أعمال التطوير التى تمت بعدد من القطاعات، لافتًا إلى أهمية ملف تطوير العشوائيات، ورفع كفاءة المناطق العشوائية وإعادة تأهيلها لتصبح على أعلى مستوى بما يضاهي كبرى المشروعات الحضارية التي تتم بأرض بورسعيد فى إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة.