شبورة صباحا وحرارة نهارا.. تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس حار نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا (على السواحل الغربية)، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، معتدل ليلا على جنوب سيناء، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة، لطيف ليلا على الشمال، معتدل على الجنوب.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 24الإسكندرية 31 23وادي النطرون 34 23طنطا 34 23شبين الكوم 34 24دمنهور 32 24بلطيم 33 24مطروح 29 21السلوم 30 24سيوة 36 23بورسعيد 31 26دمياط 30 25الزقازيق 34 24المنصورة 34 23الإسماعيلية 36 23السويس 35 24العريش 33 24رفح 32 24راس سدر 36 25نخل 35 19نويبع 36 28طابا 34 27كاترين 31 17الطور 35 26شرم الشيخ 37 29الغردقة 38 28مرسى علم 37 28الفيوم 36 24بني سويف 36 25المنيا 37 25أسيوط 38 25سوهاج 38 24قنا 39 25الأقصر 40 24أسوان 42 27ادفو 41 27أبوسمبل 42 26الوادي الجديد 41 26شلاتين 39 27أبورماد 38 28حلايب 34 27رأس حدربة 36 28.أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:العظمى الصغرىمكة المكرمة 40 27المدينة 40 25الرياض 39 22المنامة 38 32أبوظبي 41 29الدوحة 38 32الكويت 39 25دمشق 35 15بيروت 32 25عمان 33 18القدس 30 19غزة 32 23بغداد 39 22مسقط 34 28صنعاء 27 11الخرطوم 40 26طرابلس 30 24تونس 32 19الجزائر 26 18الرباط 26 16أنقرة 23 09إسطنبول 22 14إسلام آباد 34 20نيودلهي 36 24جاكرتا 33 24بكين 21 13كوالالمبور 32 24طوكيو 25 17أثينا 26 17روما 22 13باريس 19 12مدريد 25 10برلين 20 10لندن 17 10مونتريال 17 10موسكو 19 11نيويورك 21 14واشنطن 20 13نواكشوط 33 27أديس أبابا 20 13.