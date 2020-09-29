شبورة صباحا وحرارة نهارا.. تفاصيل طقس الأربعاء
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:55 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس حار نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا (على السواحل الغربية)، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.
كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، معتدل ليلا على جنوب سيناء، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة، لطيف ليلا على الشمال، معتدل على الجنوب.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 31 23
وادي النطرون 34 23
طنطا 34 23
شبين الكوم 34 24
دمنهور 32 24
بلطيم 33 24
مطروح 29 21
السلوم 30 24
سيوة 36 23
بورسعيد 31 26
دمياط 30 25
الزقازيق 34 24
المنصورة 34 23
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 24
العريش 33 24
رفح 32 24
راس سدر 36 25
نخل 35 19
نويبع 36 28
طابا 34 27
كاترين 31 17
الطور 35 26
شرم الشيخ 37 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 24
بني سويف 36 25
المنيا 37 25
أسيوط 38 25
سوهاج 38 24
قنا 39 25
الأقصر 40 24
أسوان 42 27
ادفو 41 27
أبوسمبل 42 26
الوادي الجديد 41 26
شلاتين 39 27
أبورماد 38 28
حلايب 34 27
رأس حدربة 36 28.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 40 27
المدينة 40 25
الرياض 39 22
المنامة 38 32
أبوظبي 41 29
الدوحة 38 32
الكويت 39 25
دمشق 35 15
بيروت 32 25
عمان 33 18
القدس 30 19
غزة 32 23
بغداد 39 22
مسقط 34 28
صنعاء 27 11
الخرطوم 40 26
طرابلس 30 24
تونس 32 19
الجزائر 26 18
الرباط 26 16
أنقرة 23 09
إسطنبول 22 14
إسلام آباد 34 20
نيودلهي 36 24
جاكرتا 33 24
بكين 21 13
كوالالمبور 32 24
طوكيو 25 17
أثينا 26 17
روما 22 13
باريس 19 12
مدريد 25 10
برلين 20 10
لندن 17 10
مونتريال 17 10
موسكو 19 11
نيويورك 21 14
واشنطن 20 13
نواكشوط 33 27
أديس أبابا 20 13.
كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، معتدل ليلا على جنوب سيناء، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة، لطيف ليلا على الشمال، معتدل على الجنوب.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 31 23
وادي النطرون 34 23
طنطا 34 23
شبين الكوم 34 24
دمنهور 32 24
بلطيم 33 24
مطروح 29 21
السلوم 30 24
سيوة 36 23
بورسعيد 31 26
دمياط 30 25
الزقازيق 34 24
المنصورة 34 23
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 24
العريش 33 24
رفح 32 24
راس سدر 36 25
نخل 35 19
نويبع 36 28
طابا 34 27
كاترين 31 17
الطور 35 26
شرم الشيخ 37 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 24
بني سويف 36 25
المنيا 37 25
أسيوط 38 25
سوهاج 38 24
قنا 39 25
الأقصر 40 24
أسوان 42 27
ادفو 41 27
أبوسمبل 42 26
الوادي الجديد 41 26
شلاتين 39 27
أبورماد 38 28
حلايب 34 27
رأس حدربة 36 28.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 40 27
المدينة 40 25
الرياض 39 22
المنامة 38 32
أبوظبي 41 29
الدوحة 38 32
الكويت 39 25
دمشق 35 15
بيروت 32 25
عمان 33 18
القدس 30 19
غزة 32 23
بغداد 39 22
مسقط 34 28
صنعاء 27 11
الخرطوم 40 26
طرابلس 30 24
تونس 32 19
الجزائر 26 18
الرباط 26 16
أنقرة 23 09
إسطنبول 22 14
إسلام آباد 34 20
نيودلهي 36 24
جاكرتا 33 24
بكين 21 13
كوالالمبور 32 24
طوكيو 25 17
أثينا 26 17
روما 22 13
باريس 19 12
مدريد 25 10
برلين 20 10
لندن 17 10
مونتريال 17 10
موسكو 19 11
نيويورك 21 14
واشنطن 20 13
نواكشوط 33 27
أديس أبابا 20 13.