رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يتفقد مشروع إنشاء طريق «كفر الشيخ-دسوق» بـ1.1 مليار جنيه

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:54 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه عدد من الوزراء، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ طريق مزدوج يربط بين مدينتي كفر الشيخ ودسوق، بطول 10 كيلومترات.

وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن القيمة التعاقدية للمشروع تبلغ 1.1 مليار جنيه، موضحًا أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت حتى الآن إلى 48 %، ومن المقرر الانتهاء منه في يوليو 2021، مضيفًا أنه تم التوجيه أمس بإضافة 500 م للطريق، بما يسمح باستكمال الطريق الذى ينتهى عند أرض زراعية، وذلك للسماح بالدخول إلى مدينة دسوق، وكذا مدينة قلين.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالطريق وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، لسرعة دخول هذا الطريق المهم الخدمة، حيث إنه يربط بين مدينتى كفر الشيخ ودسوق، ويُعد محورا حيويا.

وقدم اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، خلال الجولة وصفا للمشروع، موضحًا في هذا الصدد أنه عبارة عن إنشاء طريق مزدوج جديد بعرض 11.25 متر بكل اتجاه، ويضم 3 حارات، إضافة إلى طبان مرصوف، كما يشمل إنشاء 13 كوبري علوي لإلغاء التقاطعات، وفي الوقت نفسه يتم في هذا المشروع إنشاء 9 أنفاق، إلى جانب أعمال الحمايات.

وأضاف رئيس الهيئة: "تهدف عملية تنفيذ هذا المشروع إلى ربط مدينة كفر الشيخ بمدينة دسوق بطريق حر جديد؛ كبديل للطريق الحالي ضمن المحور العرضي المتكامل المحلةكفر الشيخ دسوق دمنهور حوش عيسى الطريق الصحراوي بطول إجمالي 170 كيلومتر؛ لتسهيل الربط والحركة المرورية ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين ثلاث محافظات هي الغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، مما يقلل من زمن الرحلة واستهلاك المواد البترولية ويقلل من معدلات التلوث الناتج عن الازدحام المروري".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل؛ من أجل رفع كفاءة الطرق المحلية في 12 محافظة بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، ويخص محافطة كفر الشيخ مبلغ 210 ملايين جنيه؛ لتنفيذ 20 طريقا تربط القرى بالمدن بطول 92 كيلو متر، وتعدت نسبة التنفيذ بها 50%.

كما يجري حاليًا التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتنفيذ أعمال رصف طرق ضمن خطة العام المالي الحالي بتكلفة قدرها 5.5 مليار جنيه، ويخص محافظة كفر الشيخ 251 مليون جنيه لرفع كفاءة حوالي 200 كيلو متر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

اختبار جديد لكورونا يظهر النتيجة خلال 15 دقيقة

5 قتلى و5 مصابين بتصادم ميكروباص ونقل بدائرى «كارفور المعادى»

الصور

image description

مؤتمر بجامعة أسيوط يناقش مقترح تخفيض المقبولين بكليات الهندسة

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط من صندوق «تحسين الأحوال»

image description

استئناف أعمال البناء بأسيوط حتى صدور اشتراطات جديدة

image description

ضريح الزعيم عبدالناصر في ذكرى وفاته

image description

نجوم الفن في عزاء المنتصر بالله

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف عن حقيقة موجة كورونا الثانية في مصر.. وسبب يدعو للاطمئنان (خاص)

5 قتلى و5 مصابين بتصادم ميكروباص ونقل بدائرى «كارفور المعادى»

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2020

مقتل صحفي بنيران مسلحين في هندوراس

بدء تخفيف قيود السفر باليابان فى أكتوبر

باحث: الأفارقة يتمتعون بمناعة ضد فيروس كورونا

أيام زمان

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

«تسديد ديون مصر وصورة الزعيم على الجنيه».. شائعات بهدف الشهرة

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
لأنهم يعلمون!
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
المزيد

الثقافة

«لمن أشكو كآبتي» لتشيخوف.. حين يضيق صدر البشر ويتسع صدر الفرس

«العسيري» ضمن «أعلام ومشاهير سوهاج» استعدادًا لاحتفالات عيدها القومي

الجمعة.. افتتاح معرض «التحول» بجاليري سفر خان

قريبًا.. التقنيات التكنولوجية الحديثة في الصحافة عن «العربي» للنشر