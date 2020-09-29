إصابات كورونا تصل إلى 157 ألفا في كندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 157 ألفا و219 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الفيروس بلغ 9328 حالة وتعافى 134 ألفا و551 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 35 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في كندا.