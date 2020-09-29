نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير الأحياء

أجرى حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية جولة لعدد من أحياء القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، تابع خلالها مهام الأحياء والخطط التجميلية، وأعمال دهانات العقارات والشوارع بحي الزيتون، وشارع أحمد سمير الصاوى.وتفقد نائب المحافظ مع رئيس حى الأميرية شارع ترعة الإسماعيلية وأسفل كوبرى "4 ونص" لمتابعة أعمال التطوير الجارية أسفل الكوبري، ثم شارع محلات السلام لمتابعة أعمال الرصف وتطوير الشارع.وأجرى حسام الدين فوزي رئيس حى الأميرية زيارة لمبنى الحى لمتابعة انتظام العمل ومعدات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وتفقد معدات التطهير الجديدة، مشددًا على الاستمرار في خطة الرصف وتطوير الشوارع.