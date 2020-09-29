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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا: الحل الوحيد يكمن في انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:04 م
مولود جاويش أوغلو
مولود جاويش أوغلو
أبوزيد على
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شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على رفض بلاده لجهود تسوية نزاع ناغورنو كاراباخ، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد لمشكلة إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان حليفة أنقرة، يكمن في انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية.

وقال جاويش أوغلو خلال زيارته لسفارة أذربيجان لدى أنقرة، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات، زاعمًا في الوقت نفسه أن الحل الجذري الوحيد للنزاع بين يريفان وباكو حول إقليم ناجورنو كاراباخ، سبق وأن طرحه الرئيس رجب طيب أردوغان، ويمكن في انسحاب أرمينيا من أراضي الإقليم، حسبما أورده موقع تركيا الآن.

وأضاف جاويش أوغلو: "لا يوجد سوى حل واحد لحل هذه المشكلة، وهو انسحاب أرمينيا من الأراضي التي تحتلها، وقرارات الأمم المتحدة بشأن وحدة أراضي أذربيجان واضحة، نريد الآن حلا لهذه المشكلة بطريقة ملموسة".

يذكر أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على تهدئة الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، تعمل تركيا برئاسة أردوغان، على تصعيد التوتر بين البلدين الجارتين، حيث وصلت أول دفعة من المرتزقة السوريين التابعين لأنقرة إلى باكو للمشاركة في حربها ضد يريفان.

وكان موقع ريديت الإخباري الأمريكي، قد كشف في وقت سابق، عن إجراء طائرات تركية من طراز «F-16» مناورات بالقرب من حدود أرمينيا.

وفي السياق نفسه، قال رئيس البرلمان الأرميني أرارات ميرزويان، إن دعم تركيا للجيش الأذربيجاني يزيد من التوترات على الحدود مع أذربيجان ويهدد الأمن الإقليمي في المنطقة.

كما أكد السفير الأرميني لدى روسيا فاردان تاجانيان، أن بلاده ستستخدم صواريخ «إسكندر» إذا بدأت تركيا في استخدام طائرات «F-16» في إقليم كاراباخ.

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