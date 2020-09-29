رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

المساومة.. هل تساعد إسرائيل غزة في أزمة كورونا مقابل جثتي الجنديين؟

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:58 م
غزة
غزة
سارة شريف
طباعة
خلال أيام تحول قطاع غزة من أحد "أنظف" الأماكن في العالم من فيروس الكورونا إلى منطقة يخاف الناس فيها من فقدان السيطرة على انتشار العدوى.

خطر الفيروس ظهر في غزة قبل نحو 6 أشهر، الجميع في القطاع يعلم بأن عدد الذين أجروا فحص الكورونا قليل، وأن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس أكبر بكثير من العدد المعلن، وخلال الأيام الأخيرة، أصبح يشكل تهديدًا، بعد أن تزايدت الإصابات.

من ناحية إسرائيل، فإن "فيروس كورونا" في غزة، هو ليس "مشكلة فلسطينية" فقط، هو أيضًا له تداعيات استراتيجية على إسرائيل على الصعيد المدني والسياسي والأمني- إلى درجة قد تضطرها للتدخل إلى التحرك من أجل وقف انتشار المرض في القطاع.

الهدف الأساسي بالنسبة لإسرائيل الآن هو الحؤول دون حدوث كارثة إنسانية في غزة، تجعلها المسئولة أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة، ورغم أن "كورونا" أزمة إلا أن هناك فرصة إسرائيلية لإسرائيل لاستعادة جثمانيْ الجندييْن الإسرائيلييْن والأسيريْن لدى "حماس"، وهي المساومة التي من المتوقع أن تقوم بها إسرائيل، مقابل تقديم المساعدات للقطاع.

قبل 6 أشهر، أعرب زعيم "حماس" يحيى السنوار عن رغبته في التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في مقابل الحصول على مساعدة لمحاربة الوباء.

وهو ما يرجح قيام إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة بإسرائيل رسائل واضحة عبر الوسطاء والتصريحات العامة، حول استعدادها لتقديم المساعدة إلى قطاع غزة سيحدث إذا أبدت "حماس" مرونة في مواقفها من موضوع جثمانيْ الجندييْن والأسيريْن لديها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-9-2020

ارتفاع ضحايا حادث «دائري المعادي» لـ10 قتلى.. والتحفظ على «سائق النقل»

«الصحة» تكشف عن حقيقة موجة كورونا الثانية في مصر.. وسبب يدعو للاطمئنان (خاص)

المالية: تحويل 28 ألف بطاقة حكومية إلكترونية إلى «ميزة» في أكتوبر

الصور

image description

مؤتمر بجامعة أسيوط يناقش مقترح تخفيض المقبولين بكليات الهندسة

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط من صندوق «تحسين الأحوال»

image description

استئناف أعمال البناء بأسيوط حتى صدور اشتراطات جديدة

image description

ضريح الزعيم عبدالناصر في ذكرى وفاته

image description

نجوم الفن في عزاء المنتصر بالله

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف عن حقيقة موجة كورونا الثانية في مصر.. وسبب يدعو للاطمئنان (خاص)

5 قتلى و5 مصابين بتصادم ميكروباص ونقل بدائرى «كارفور المعادى»

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2020

مقتل صحفي بنيران مسلحين في هندوراس

بدء تخفيف قيود السفر باليابان فى أكتوبر

باحث: الأفارقة يتمتعون بمناعة ضد فيروس كورونا

أيام زمان

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

«تسديد ديون مصر وصورة الزعيم على الجنيه».. شائعات بهدف الشهرة

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
لأنهم يعلمون!
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
المزيد

الثقافة

«لمن أشكو كآبتي» لتشيخوف.. حين يضيق صدر البشر ويتسع صدر الفرس

«العسيري» ضمن «أعلام ومشاهير سوهاج» استعدادًا لاحتفالات عيدها القومي

الجمعة.. افتتاح معرض «التحول» بجاليري سفر خان

قريبًا.. التقنيات التكنولوجية الحديثة في الصحافة عن «العربي» للنشر