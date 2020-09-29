المساومة.. هل تساعد إسرائيل غزة في أزمة كورونا مقابل جثتي الجنديين؟

خلال أيام تحول قطاع غزة من أحد "أنظف" الأماكن في العالم من فيروس الكورونا إلى منطقة يخاف الناس فيها من فقدان السيطرة على انتشار العدوى.خطر الفيروس ظهر في غزة قبل نحو 6 أشهر، الجميع في القطاع يعلم بأن عدد الذين أجروا فحص الكورونا قليل، وأن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس أكبر بكثير من العدد المعلن، وخلال الأيام الأخيرة، أصبح يشكل تهديدًا، بعد أن تزايدت الإصابات.من ناحية إسرائيل، فإن "فيروس كورونا" في غزة، هو ليس "مشكلة فلسطينية" فقط، هو أيضًا له تداعيات استراتيجية على إسرائيل على الصعيد المدني والسياسي والأمني- إلى درجة قد تضطرها للتدخل إلى التحرك من أجل وقف انتشار المرض في القطاع.الهدف الأساسي بالنسبة لإسرائيل الآن هو الحؤول دون حدوث كارثة إنسانية في غزة، تجعلها المسئولة أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة، ورغم أن "كورونا" أزمة إلا أن هناك فرصة إسرائيلية لإسرائيل لاستعادة جثمانيْ الجندييْن الإسرائيلييْن والأسيريْن لدى "حماس"، وهي المساومة التي من المتوقع أن تقوم بها إسرائيل، مقابل تقديم المساعدات للقطاع.قبل 6 أشهر، أعرب زعيم "حماس" يحيى السنوار عن رغبته في التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في مقابل الحصول على مساعدة لمحاربة الوباء.وهو ما يرجح قيام إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة بإسرائيل رسائل واضحة عبر الوسطاء والتصريحات العامة، حول استعدادها لتقديم المساعدة إلى قطاع غزة سيحدث إذا أبدت "حماس" مرونة في مواقفها من موضوع جثمانيْ الجندييْن والأسيريْن لديها.